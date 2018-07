Seniorenraad ontvangt Alain Remue 27 juli 2018

De Brakelse seniorenraad organiseert op donderdag 6 september om 19.30 uur een gespreksavond met Alain Remue van de 'Cel Vermiste Personen' in de polyvalente zaal van sporthal De Rijdt.





Aan de hand van praktische voorbeelden uit vroegere dossiers, laat Remue de aanwezigen kennismaken met hoe een onderzoek wordt opgestart, hoe het verloopt en met welke middelen het team zijn werk doet.





Tevens geeft hij enkele tips over hoe te handelen als men zelf met een verdwijning zou worden geconfronteerd. De toegang is gratis, maar er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven.





Inschrijven kan door te mailen naar adviesraden@brakel.be of via het nummer 055/43.17.64.





