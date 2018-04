Schepencollege behoudt vertrouwen in Devleeschouwer 24 april 2018

02u47 0

Nadat zijn partij Open Vld zondag liet weten dat ze Stefaan Devleeschouwer niet laat vallen, heeft gisteren ook het schepencollege van Brakel beslist, dat de vorig vrijdag afgetreden waarnemende burgemeester kan terugkeren, maar dan als schepen. Devleeschouwer was op de vergadering gisterenavond zelf niet aanwezig.





"Het schepencollege geeft Stefaan het volste vertrouwen om te functioneren als schepen", zei Hedwin De Clercq (sp.a), die dienstdoend burgemeester is.





Binnenkort neemt Marleen Gyselinck (Open Vld) de taak van waarnemend burgemeester op zich. Devleeschouwer zal de legislatuur uitzitten als schepen.





Stefaan Devleeschouwer kwam in opspraak en diende zijn ontslag in, nadat hij vorige week woensdag betrokken was geraakt in een verkeersongeval op de N8 in Lierde. Devleeschouwer legde toen een positieve ademtest af, moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren en bracht die nacht in de cel door. Volgens VTM-Nieuws had hij op het ongeval maar liefst 1,5 promille alcohol in het bloed. Officieel is daarvan geen bevestiging. (DCRB)





Meer over Stefaan Devleeschouwer

politiek