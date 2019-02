Schepen informeert over beslissing bouwdossiers nog vòòr aanvrager officieel bericht van administratie krijgt Ronny De Coster

26 februari 2019

21u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel Gaat de Brakelse schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Vanderstuyf (Open Vld) zijn boekje te buiten door in eigen naam inwoners die op een vergunning wachten het ‘goede nieuws’ te brengen? “Dit is een flagrante schending van de gedragscode voor de gemeenteraadsleden”, klaagt oppositieraadslid Jan Haegeman (N)VA) aan. “Maar ik doe niks verkeerd: ik informeer en ben daarin alleen sneller dan de administratie”, reageert Vanderstuyf.

Dien je bij de gemeente een vergunningsaanvraag in, dan is het gebruikelijk dat de gemeentelijke administratie laat weten wat het schepencollege over je dossier heeft beslist. In Brakel verloopt die communicatie op een andere manier: daar haast de bevoegde schepen zich om in eigen naam het nieuws te melden, zo heeft oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) ontdekt.

De schepen probeert de pluimen op zijn eigen hoed te steken en zet daarmee de collega-schepenen in de wind. Jan Haegeman (N-VA), oppositieraadslid

Haegeman kreeg zo’n brief van Vanderstuyf in handen. “Puur profileringsdrang is dit, want de schepen doet daarmee de suggestie dat hij het dossier tot een goed einde heeft gebracht. Hij probeert dus de pluimen op zijn eigen hoed te steken en zet zo de collega-schepenen in de wind. Beslissingen van het schepencollege moeten aan de betrokken burgers meegedeeld worden via een officiële brief door de burgemeester en de algemeen directeur. Maar Vanderstuyf neemt daar steevast een loopje mee door uit persoonlijk naam de mensen aan te schrijven. Dit is helemaal in strijd met de deontologische gedragscode voor gemeenteraadsleden”, klaagt Jan Haegeman aan.

Stefaan Devleeschouwer, burgemeester van Brakel en partijgenoot van Vanderstuyf, erkent dat het op eigen houtje brieven versturen niet volgens het boekje is, maar zegt er niet zwaar aan te tillen. “Laat ons zeggen, dat het fouten zijn van een beginnende schepen”, sust Devleeschouwer.

Tussen de beslissing door het college en de bekendmaking aan de betrokken verlopen soms twee tot drie weken. Waarom zou ik als bevoegde schepen intussen de mensen al niet iets mogen laten weten? Peter Vanderstuyf (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening

Vanderstuyf zelf lijkt zich helemaal van geen kwaad bewust. “Wat is er verkeerd aan om inwoners te informeren over de stand van hun dossier? Ik weet dat de gemeentelijke administratie dat inderdaad ook doet, maar tussen de beslissing en de bekendmaking aan de betrokken verlopen soms twee tot drie weken. Waarom zou ik als bevoegde schepen intussen de mensen al niet iets mogen laten weten? Ik begrijp niet waarover de oppositie zich druk maakt. Misschien is ze nog altijd gefrustreerd over haar slechte verkiezingsuitslag en over electorale vooruitgang die onze bestuursploeg heeft gemaakt. En vermoedelijk is het tot de oppositie nog niet doorgedrongen, dat een goede communicatie met de bevolking zo belangrijk is”, sneert Vanderstuyf terug.