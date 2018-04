Sanitair gebruiken? Eerst paspoort bovenhalen 13 april 2018

02u43 0 Brakel De gemeente Brakel voert de strijd tegen de vandalen die het recreatiedomein De Rijdtmeersen teisteren verder op. Binnenkort zal het sanitair blok enkel toegankelijk zijn na identificatie met een identiteitskaart.

Het schepencollege van Brakel heeft beslist een eID-registratiesysteem te plaatsen bij de ingang van het sanitair blok in De Rijdtmeersen in Brakel. Enkel wie zijn of haar identiteitskaart laat lezen door het toestel, zal de toiletten kunnen betreden. De maatregel moet verhinderen dat vandalen schade toebrengen aan het sanitair blok. Dat gebeurde in het verleden al meerdere keren. Ook op andere plaatsen in het recreatiedomein slaan de vandalen regelmatig toe.





Beloning voor gouden tip

Drie weken geleden vernielden ze nog een vuilnisbak, duwden ze een aanhangwagen in de sloot en trokken ze sporen in de pas vernieuwde Finse piste. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) is de vandalenstreken beu en kondigde eerder al aan mobiele camera's in te zullen zetten op het domein.





Devleeschouwer riep de inwoners ook op om te helpen de kwajongens te strikken. Wie een gouden tip levert, zal daarvoor beloond worden met cadeaubonnen van de gemeente of toegangskaarten voor activiteiten in Brakel.





(LDO)