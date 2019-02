Samen klussen in natuurgebied Burreken Lieke D'hondt

01 februari 2019

15u11 0 Brakel Natuurliefhebbers verzamelen op zaterdag 2 februari in natuurgebied Burreken om verschillende klusjes uit te voeren.

“De Natuurpunt werkdagen staan open voor iedereen, ook niet-leden”, laten de organisatoren weten. “Alle hulp is steeds welkom en het is de ideale manier om te ontspannen en het hoofd leeg te maken.”

Aangepaste kledij, werkhandschoenen en laarzen zijn aanbevolen. Gereedschap is voorzien door de organisatoren. Wie wil helpen kan om 9 uur terecht aan Perreveld ter hoogte van nummer 19 in Zegelsem (Brakel). Het einde is voorzien rond 12.30 uur.