SAB bleef niet blind voor de Zuidactie voor Rwanda Ronny De Coster

28 maart 2019

21u47 0 Brakel Leerlingen en de leerkrachten van basisschool Sint-Augustinus Brakel (SAB) beleefden, een toffe Zuiddag. Zo zamelden ze geld in voor de Zuidactie van de Broeders van Liefde.

Met “Ongezien Talent” als thema dit jaar, werden centjes ingezameld voor kinderen die blind of slechtziend zijn in Rwanda. “Net als elk kind, hebben ook zij heel wat talenten. De armoede in Rwanda belet hen echter om deze talenten te laten groeien en later op eigen benen te staan. Met de Zuidactie krijgen zij een kans op een beter leven. In verschillende workshops hebben onze leerlingen en leerkrachten ervaren hoe het is om blind te zijn. Ze dansten ook op Afrikaanse muziek en namen deel aan een sobere maaltijd. De opbrengst van deze dag gaat integraal naar de Zuidactie”, vertelt leerkracht Tim Schamp.