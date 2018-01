Ruzie niet bijgelegd: weer twee geutelingenfeesten 25 januari 2018

02u48 0 Brakel De geutelingenruzie is niet bijgelegd en dus gaan ze in Elst en in Michelbeke voor het tweede jaar op rij elk hun eigen gang. De familie De Koekelare giet zijn geutelingen in Elst en het Geutelingencomité kiest voor het tweede jaar op rij voor feesten op verplaatsing in Michelbeke. Twee keer Geutelingenfeesten dus.

Een discussie over de bereiding van de geutelingen veroorzaakte vorig jaar een breuk tussen het Geutelingencomité en de familie De Koekelaere in Elst. De verhoopte verzoening kwam er niet. Gevolg: er zijn weer twee verschillende geutelingenfeesten. De "ieste geute", het gieten van de eerste geutelingen van het seizoen is elk jaar een kolfje naar de hand van een bekende Vlaming of streekgenoot. In Elst kreeg gewezen Geutelingenboerin Carine Viville de eer om als eerste het deeg op de hete ovenvloer te gieten. Wielrenner Frederik Backaert mocht hetzelfde doen bij het naar Michelbeke uitgeweken Geutelingencomité.





Dorptochten

In Elst zijn er op zaterdag 28 januari en op 18 februari zogenaamde geutelingendorptochten, wandelingen met gidsen. Van 4 tot 18 februari loopt in de Apolloniakerk de expo Alnetum. Op 9 februari vindt een geutelingenfakkeltocht plaats en de zondag nadien organiseert de familie De Koekelaere samen met plaatselijke verenigingen de Elsterse Geutelingenfeesten.





In Michelbeke vinden de Geutelingenfeesten plaats in het weekend van 10 en 11 februari. Op zaterdag vinden de 18e wandeltochten plaats in samenwerking met Dwars door Brakel. 's Avonds is er een vedettenparade met Get Ready!, Swoop, Sam Gooris, David Vandyck, Danny Fabry, Kate Lane, Danny De Roover en Eveline Cannoot. Kaarten kosten 20 euro aan de kassa en 15 euro in voorverkoop (via tel. 0497/17.45.41). Op zondag doet zangeres Jettie Pallettie de Geutelingenworp. (DCRB)