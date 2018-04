Ruim 800 padden naar overkant gebracht 10 april 2018

Vrijwilligers van Natuurpunt en bewoners van Rovorst en omgeving hebben tijdens de paddentrek 802 amfibiën naar de overkant van de straat gebracht in Rovorst. Dat zijn er 480 meer dan bij de eerste overzetactie in 2015. "Dergelijke acties staan of vallen met de inzet van enkele mensen. Daarvoor dank aan Natuurpunt en het buurtcomité Rovorst voor zoveel dierenliefde", was burgemeester waarnemend Stefaan Devleeschouwer vol lof over de inzet van de vriiwilligers.





(FEL)