Rotary Club Brakel-Zwalmvallei schenkt 3.000 euro aan Rode Kruis Brakel Ronny De Coster

01 maart 2019

17u45 0 Brakel Rotary Club Brakel-Zwalmvallei heeft 3.000 euro geschonken aan het Rode Kruis van Brakel. Daarmee steunt de serviceclub de aankoop van een ziekenwagen.

“Het geld is de opbrengst van de wijndegustatie ‘Taste 4 Wine’ die we hebben georganiseerd bij wijnimporteur Van Hende te Gavere”, verduidelijkt Hendrik Eeckhout, voorzitter van Rotary Club Brakel-Zwalmvallei, die samen met zijn commissievoorzitter David Ghislain, Geert Dejonckheere (voorzitter Rode Kruis Brakel), Björn Deweird en Bryan Deweirdt op de foto staat.

Het volgende groot evenement van Rotary Club Brakel-Zwalmvallei is de voordracht van ‘Meester ik heb geen tranen meer’, van Jef Vermassen. Die vindt plaats op vrijdag 26 april in OC ‘De Lier’ in Lierde.