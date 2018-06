Rijrichtingen in vernieuwde dorpskern omgekeerd 06 juni 2018

02u51 0 Brakel In enkele straten in het centrum van Nederbrakel verandert de rijrichting van het verkeer. Dat moet de circulatie op en rond het vernieuwde Marktplein verbeteren.

Op woensdag, marktdag in Nederbrakel, is er een knelpunt voor wagens in de Kasteelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat en de Wielendaalstraat, zo is gebleken. Na een evaluatie samen met de middenstandsraad en de politie heeft de gemeente beslist om de rijrichting in de Wielendaalstraat (tussen kruispunt Hoogstraat-Kasteelstraat en de Serpentestraat) om te draaien: het verkeer gaat voortaan in de richting van het Lindeplein.





In de Serpentestraat rijdt het verkeer in de richting van de Markt. Door de Brugstraat gaat de verkeersstroom richting Wielendaalstraat.





Via de kerk kan je nog altijd het Marktplein oprijden vanuit de Hoogstraat. Met de auto de Markt verlaten kan alleen via de Tirse.





Blauwe zone

Met de maatregelen wil het gemeentebestuur Brakel het vernieuwde Marktplein ook autoluw maken. Nu de dorpskernvernieuwing achter de rug is, laat de gemeente ook de naleving van de regeling blauwe zone weer controleren door een externe firma. Wie de parkeerschijf niet plaatst, riskeert een retributie van 25 euro. (DCRB)