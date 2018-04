Rijden tijdens rijverbod komt man duur te staan 26 april 2018

De 21-jarige A. S. uit Brakel kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 2.600 euro en 4 maanden rijverbod opgelegd nadat hij rondreed met zijn scooter op het moment dat zijn rijbewijs was ingetrokken. De scooter bleek bovendien niet verzekerd, noch ingeschreven. "Hij heeft het enkel gedaan om op zijn werk te geraken en heeft zijn lesje nu wel geleerd", probeerde zijn advocate de feiten wat te verzachten. "Je veegt gewoon overal je voeten aan", richtte de politierechter zich tot de jongeman. "Je hebt ook geen respect voor de rechtbank." De politierechter legde de man ook opnieuw de vier proeven op. Hij krijgt zijn rijbewijs dus pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven.





