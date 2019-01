Rayna (15) naar Lido in Parijs voor finale modellenwedstrijd Topmodel Belgium Brakelse is één van de 25 finalisten uit 7.000 kandidaten Ronny De Coster

07 januari 2019

13u17

Bron: Eigen berichtgeving 3 Brakel Ze is nog maar vijftien jaar oud en staat al met één been op de catwalk van het variététheater Lido in Parijs: Rayna Denooze mag op 3 februari deelnemen aan de finale van de grote modellenwedstrijd Topmodel Belgium in de Franse hoofdstad.

Al meer dan tien jaar is de Brakelse Rayna Denooze actief op de catwalk. Ze was nog maar 5 toen ze verkozen werd tot mini-miss Ledeberg en won de wedstrijd ook nog eens op haar tiende. Rayna poseerde intussen al voor folders van grote kledingmerken en winkels als GIKS, Bel en Bo, Dreamland, Bristol en ze speelde ook al mee in verschillende reclamespotjes.

“Ik hou wel van de aandacht en van de sfeer op en rond de catwalk”, verklaart de 15-jarige waarom ze zich als een vis in het water voelt in het modellenwereldje.

7.000 kandidaten

Toen ze zich enkele maanden geleden inschreef voor de personalitywedstrijd Topmodel Belgium had Rayna niet durven dromen dat ze het zou schoppen tot de grote finale. En toch staat ze er nu voor. “We zijn gestart met maar liefst zevenduizend kandidaten. Na de verschillende preselecties zijn we nu nog met 25 deelnemers in elk van de acht categorieën”, vertelt Rayna. De leerlinge humane wetenschappen staat in Parijs op de catwalk in de reeks junior fotomodel.

SMS-stemming

Aan de wedstrijd is ook een sms-stemming verbonden. “Dertig procent van de stemmen in de finale valt te verdienen met sms-berichten. Op dat vlak scoor ik de jongste weken alvast goed: deze week kregen we het bericht, dat ik in de top drie sta. Maar het is wel belangrijk dat mensen op mij blijven stemmen, benadrukt Rayna.

“Ik kijk erg naar deze finale uit”, glundert ze. “Naar de Lido in Parijs, het is sowieso toch indrukwekkend. Topmodel Belgium kan zorgen voor internationale relaties en kansen om een professionele carrière uit te bouwen in de modewereld. Daar droom ik wel van”, besluit Rayna.

Wie Rayna Denooze wil steunen, kan een sms sturen: TMB93 (zonder spaties) naar 3565.