Rachelle viert 104de verjaardag in Najaarszon Ronny De Coster

21 januari 2019

Feest in het woonzorgcentrum Najaarszon in Brakel: Rachelle Vandenbussche, die er in een assistentiewoning verblijft, vierde er samen met haar familie en met een afvaardiging van het gemeentebestuur haar 104de verjaardag.

Rachelle heeft gewerkt als kapster. Samen met haar intussen overleden man André-Josef kreeg ze twee dochters. Intussen telt de familie ook al twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.