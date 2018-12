Procureur vraagt werkstraffen na vechtpartij waar beklaagden met bierfles slaan en duim in oog duwen LDO

13 december 2018

15u02 0 Brakel Een uit de hand gelopen vechtpartij in jeugdhuis Alfa in Brakel is geëindigd in de correctionele rechtbank in Oudenaarde. J.H. en B.N. moesten plaatsnemen op het beklaagdenbankje omdat ze slagen hebben toegediend aan het slachtoffer.

De vechtpartij in februari van vorig jaar ontstond nadat het slachtoffer een relatie was begonnen met de ex-vriendin van de 26-jarige beklaagde J.H. Toen de twee elkaar tegenkwamen in het jeugdhuis, vloog de beklaagde het slachtoffer in de haren. Het slachtoffer kreeg een slag op het hoofd met een bierflesje. De tweede beklaagde mengde zich in het gevecht en drukte een duim in het oog van het slachtoffer. De eerste beklaagde riskeert nu een werkstraf van zestig uur en een boete van honderd euro voor slagen en verwondingen, verboden wapenbezit en schriftelijke bedreiging omdat hij op voorhand al een dreigende sms naar het slachtoffer had gestuurd. De tweede beklaagde riskeert een werkstraf van vijftig uur en een boete van vijftig euro.

Tussenbeide komen

De eerste beklaagde gaf zijn fouten toe, maar benadrukte dat het niet zijn intentie was om met het bierflesje te slaan. De tweede beklaagde liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Hij pleitte dat zijn cliënt niet deelnam aan de vechtpartij, maar er juist een einde aan wou maken. “Tijdens het geduw en getrek is zijn duim in het oog van het slachtoffer beland, maar hij wou niemand verwonden. Hij deed alleen om goed te doen.” De advocaat vroeg om zijn cliënt vrij te spreken. Of de rechter die redenering volgt, weten we op 10 januari.