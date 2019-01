Proces rond reeks aanslagen op Van Mello meteen uitgesteld: “Recht om de hele waarheid te kennen” LDO

18 januari 2019

17u10 0 Brakel In de correctionele rechtbank in Oudenaarde is het proces rond de aanslagen op fietsenhandelaar Laurenzo Van Mello uit Brakel van start gegaan. De zaak is evenwel nog niet ten gronde gepleit: de advocaten van de beklaagden en van het slachtoffer vroegen aan de rechters om de zaak uit te stellen.

In 2017 was Van Mello het mikpunt van een reeks aanslagen. Zijn zaak Best Bikes in Steenhuize werd eerst beschoten en kreeg daarna een granaat toegegooid. Zijn huis in Brakel werd eveneens geviseerd, ook daar gooide iemand een granaat. Tot slot kreeg ook het bedrijf van zijn ouders ongewenst bezoek. Bij Tuinhuizen Van Mello in Ophasselt werd brand gesticht. Er vielen telkens geen gewonden, maar de materiële schade was wel groot.

Ex-werknemer

Twee mannen, de 35-jarige A.A. en de 30-jarige C.A. moesten zich vrijdag verantwoorden voor de twee feiten waarbij granaten werden gegooid. Ze waren aanwezig in de rechtbank, maar hoorden er hoe hun advocaten de rechters vroegen om de zaak uit te stellen naar een andere datum. Volgens hen ontbreken er elementen in het dossier die cruciaal zijn om de beklaagden een eerlijk proces te geven. Ze willen onder meer dat er een extra onderzoek wordt gevoerd naar de telefonie van de beklaagden en dat een gerechtelijk dossier over een ex-werknemer van Van Mello wordt gevoegd. Daaruit zou volgens de advocaten kunnen blijken dat niet hun cliënten maar misschien wel de ex-werknemer een rekening wilde vereffenen met het slachtoffer.

De advocaat van het slachtoffer was het eens met de vraag tot uitstel. “Mijn cliënt en zijn gezin hebben het recht om de hele waarheid te kennen. Als dat dan iets langer duurt, dan is dat maar zo.”

De rechters zullen volgende week beslissen aan welke verzoeken van de advocaten ze gevolg geven. Dan wordt ook de nieuwe pleitdatum bepaald. Dat zal wellicht ergens in maart zijn.