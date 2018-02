Postbode steekt blanco post-it achter ruitenwisser en vlucht 22 februari 2018



Een postbode uit Brakel stond gisteren terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij bij het achteruit rijden een geparkeerd voertuig aanreed.





De man wekte de illusie dat hij zijn gegevens achterliet door een papiertje onder de ruitenwisser van het aangereden voertuig te steken, maar daar bleek niets op te staan. "En dat is bijzonder laf", vond de politierechter.





2,3 promille in bloed

De politie kon de man dankzij getuigen toch opsporen. Toen die 3 uur na de aanrijding bij hem aanbelde, bleek hij onder invloed van alcohol. Zo had hij 2,3 promille alcohol in het bloed. Hij verklaarde dat hij bij thuiskomst een 4-tal glazen whisky had gedronken, maar dat vond de politierechter weinig geloofwaardig. Dit vooral omdat de postbode al eerder werd veroordeeld voor rijden onder invloed.





De rechter legde de man een geldboete van 2.200 euro en 68 dagen rijverbod op. "Hij zal zijn postronde dus even met de fiets mogen doen", sloot hij de zaak af. (TVR)