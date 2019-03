Politie zoekt sluikstorter die twee tv’s heeft gedumpt aan kledingcontainers in Parike Ronny De Coster

06 maart 2019

11u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel Bij de kledingcontainers in Parike heeft een sluikstorter twee afgedankte televisietoestellen gedumpt. “Dit laten we niet ongestraft: de politie heef opdracht gekregen om de dader op te sporen”, reageert burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

De sluikstorter dumpte de toestellen langs de drukke Steenweg bij de kledingcontainers aan de kerk in Parike. “Er is geen enkel excuus om dit goed te praten. Afgedankte elektrische toestellen horen thuis in het containerpark. Daar kunnen die gratis worden ingeleverd, want bij de aankoop ervan heb je al de Recupel-bijdrage betaald. Het is onbegrijpelijk en totaal onaanvaardbaar, dat mensen spullen zomaar droppen. We zullen actief naar deze sluikstorter op zoek gaan. De politie is ervan verwittigd. Misschien kan die op basis van de serienummers wel achterhalen vanwaar die toestellen komen. En mogelijk heeft iemand wel iets gezien”, hoopt Devleeschouwer.

15.000 euro voor bewakingscamera’s

Om sluikstorters te betrappen, koopt de gemeente binnenkort twee bewakingscamera’s aan. “Het gaat om mobiele toestellen. Ze kunnen heel discreet worden opgesteld, want ze zijn heel klein en zien er niet uit als een camera. Het bestek is opgemaakt. De twee camera’s zullen samen 15.000 euro kosten, maar zullen een heel goede hulp zijn in ons voornemen om sluikstorters te betrappen en te bestraffen”, maakt de burgemeester zich sterk.