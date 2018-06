Politie voert jacht op vandalen op 27 juni 2018

02u48 0

Burgemeester Marleen Gyselinck (Open Vld) heeft een politiereglement uitgevaardigd waarin ze de politie de toestemming geeft om over te gaan tot systematische identiteitscontroles in de strijd tegen vandalisme.





Naast patrouilles met de combi, worden er nu ook op diverse tijdstippen fiets- en voetpatrouilles uitgevoerd. In de periode van 15 mei tot en met 26 mei werd de gemeente Brakel geconfronteerd met verschillende vandalenstreken. De daders hadden het vooral gemunt op wagens, bushokjes en bloembakken. De lokale politie kreeg in die periode acht meldingen van vandalisme. Intussen krijgt ook Zottegem met vandalisme af te rekenen. "We werken nauw samen met de politie van Zottegem. Dankzij het gezamenlijk onderzoek hebben we een beter zicht gekregen op de mogelijke daders", zegt Delphine Schelde, woordvoerder van de politie Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm. Afgelopen weekend wist de politie in Zottegem nog vandalen op heterdaad te betrappen op het Stationsplein.





(DCRB)