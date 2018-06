Plugged viert 20ste verjaardag 'unplugged' BEKENDE COVERBAND TRAKTEERT OP GRATIS AKOESTISCH CONCERT RONNY DE COSTER

16 juni 2018

02u36 1 Brakel Plugged, één van de bekende coverbands uit de Vlaamse Ardennen, bestaat 20 jaar en viert dat vandaag met een uniek concert. "We heten Plugged, maar op onze verjaardag trakteren we met een akoestische set. Plugged speelt unplugged, gratis als dank aan organisatoren en fans", klinkt het.

"Het begon allemaal op kot in Gent", herinnert Lieven zich. "Tom Ghyselinck en ikzelf spraken op elkaars kot af. Gentenaar Ronald Dhaene werd onze drummer en Filip Derycke, die er nu ook nog altijd bij is, koos voor de basgitaar." Plugged heeft hard aan de weg getimmerd: de playlist werd langer, de optredens talrijker. Ronald verdween uit de groep, maar Leen Declippel uit Oudenaarde versterkte de band.





En ze gingen almaar vaker optreden. Geen feest, festival of kermis in de Vlaamse Ardennen én erbuiten of Plugged heeft er de voorbije twee decennia op het podium gestaan. "We speelden van in de donkerste kroeg of het stoerste jeugdhuis, tot op de coolste concertpodia en in het heetst van de nacht brengen we twee tot drie uur non-stop stomende rock, blues & rock'n'roll. Een hoogtepunt voor onze band was een optreden als voorprogramma van Raymond van het Groenewoud", glundert Lieven, voorman van Plugged, zowat De Kreuners van de Vlaamse Ardennen. "We zijn een ambianceband en spelen stevigste rock classics van onder meer ZZ Top, Steppenwolf, Lenny Kravitz, Led Zeppelin, Rolling Stones, maar ook het recentere werk zoals van Triggerfinger, Arctic Monkeys, Kings of Leon en White Stripes", gaat Lieven verder.





"Die 20 jaar hebben we aan heel wat mensen te danken", pikt Tom Ghyselinck in. "In de eerste plaats zeggen we een dikke merci aan de fans. Er zijn mensen die heel wat optredens van ons gezien hebben en die ook nog heel vaak blijven komen. Daarnaast heb je natuurlijk heel wat organisatoren. Het doet plezier om ergens te gaan spelen en dan een jaar later opnieuw geboekt te worden."





Gratis concert

De band wil fans en feestorganisatoren bedanken en nodigt daarom iedereen uit op een gratis concert aan Chalet de Rijdt in Brakel. Vandaag om 18 uur vindt er een receptie plaats en ongeveer een uur later speelt Plugged een akoestisch concert. "Specicaal voor voor deze gelegenheid hebben we een unieke akoestische playlist samengesteld en nemen onze muzikanten plaats in het publiek in plaats van op het podium. Dit wordt een speciale ervaring voor de echte fans", beloven Tom en Lieven.





Om 21 uur worden de akoestische gitaren toch weer opgeborgen en volgt er een optreden zoals Plugged het al 20 jaar doet: elektrisch en op het podium. Ook hier zullen de fans ongetwijfeld hun hart kunnen ophalen.