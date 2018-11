Petra De Sutter duikt samen Klara in de platenkast Ronny De Coster

20 november 2018

20u53 0 Brakel In de bibliotheek van Brakel vindt op vrijdag 7 december een bijzondere versie plaats van “De liefhebber”, het Klara-praatprogramma van Katelijne Boon over klassieke muziek. Petra De Sutter uit Horebeke is de centrale gast.

In het radioprogramma “De liefhebber” duikt Katelijne Boon in het muzikale verleden en de platenkast van een bekende muziekliefhebber. Ze peilt niet alleen naar de muzikale voorkeuren van haar gast, maar laat die horen aan het publiek.

Fertiliteitsarts

Petra De Sutter is vooral bekend om haar baanbrekend werk als fertiliteitsarts.

Muziek is echter een passie voor haar.Op 7 december zullen enkele stukken ook live gebracht worden en wel door twee topmuzikanten: Benjamin Glorieux (cello) en Hans Ryckelynck (piano).

Gratis, maar reserveren

De toegang is gratis, maar vooraf reserveren is wel gewenst. Dat kan in de bibliotheek, telefonisch op 055/42.12.45 of met een mail naar bibliotheek@brakel.be