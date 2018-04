Peter Van Petegem Classic in Brakel 12 april 2018

In Brakel rijden wielerliefhebbers zondag de Peter Van Petegem Classic. Deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 82, 111 of 162 kilometer. De wielertocht neemt de renners onder andere mee naar de Muur, de Bosberg en Congoberg, hellingen waar Van Petegem in het verleden vaak het verschil maakte. De start en aankomst van de Peter Van Petegem Classic liggen aan de Theo Brakelstraat. Deelname aan de tocht van 82 kilometer kost 14 euro, voor 111 of 162 kilometer betaal je 16 euro. Meer info vind je op www.sport.be/petervanpetegemclassic. (LDO)