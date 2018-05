Peter uit liefde voor zijn dorp op T-shirt 19 mei 2018

Everbeek heeft nu haar eigen T-shirt. Daarvoor heeft Peter Slabbynck gezorgd.





Peter is niet alleen jeugdschrijver en de zanger van Red Zebra, maar ook dol op T-shirts. "Voor onze band en evenementen maken we geregeld T-shirts en ik vind dat een leuke manier om iets te vertellen", zegt Peter. Wat hij wil uitdrukken, is zijn liefde voor de gemeente waar hij drie jaar geleden is gaan wonen. "Als ik zeg dat ik van Everbeek ben, dan vragen de mensen meteen: 'Boven of beneden?' Want je hebt inderdaad Everbeek-Boven en Everbeek-Beneden. Dat bracht met op het idee om ook dat uit te spelen. Daarom staat er nu dus uptown en downtown op dat shirt."Hij verkoop het T-shirt aan 15 euro per stuk. Meer info: slabbynck.peter@gmail.com. (DCRB)