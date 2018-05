Particulieren investeren in zonnepanelen TEXTIELBEDRIJF LAAT BURGERS VERDIENEN AAN HUN ENERGIE RONNY DE COSTER

28 mei 2018

02u44 1 Brakel Op het dak van textielbedrijf Soieries Elite aan de Stationsstraat in Brakel is een opmerkelijk zonnepanelenpark in gebruik genomen: de installatie levert stroom aan het bedrijf, maar het zijn particulieren die erin investeren en eraan verdienen.

"Het gaat om een installatie van 187 panelen, goed voor 50 kW. Dit zonnepanelenpark zal op jaarbasis zo'n 45.000 kWh produceren, wat goed is voor 8 procent van het verbruik van het bedrijf. Alle geproduceerde zonnestroom zal dus door de textielfabriek worden opgebruikt. Door de panelen doet Soieries Elite een besparing van 20 procent op haar elektriciteitskost", zegt Alex Polfliet, ondervoorzitter van de energiecoöperatie Denderstroom. Die coöperatie nam het initiatief tot de bouw van de installatie en exploiteert ze ook.





Uniek project

"Het project is uniek, omdat dit het eerste industrieel bedrijf is met zonnepanelen gefinancierd door een coöperatie van burgers. Iedereen kan daardoor mee investeren in deze installatie. Want hoewel zo'n installaties lucratief is, zijn toch niet veel bedrijven geneigd om erin te investeren. Bedrijven focussen op de core-business en kunnen een euro maar één keer uitgeven. Precies daarom bieden we met Denderstroom bedrijven een oplossing om enkele vliegen in één klap te slaan: zij krijgen een lagere stroomkost, een groen imago én een versteviging van de band met omwonenden en werknemers, die aandeelhouder kunnen worden", verduidelijkt Polfliet het systeem. "Ook de burgers-aandeelhouders doen een goede zaak. Iedereen kan aandelen kopen aan 250 euro en krijgt daarop drie procent dividend, wat flink meer is dan wat een spaarboekje oplevert", bedenkt Polfliet.





Zonnedelen

Brakels titelvoerend burgemeester en vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) kreeg de eer om de installatie op het dak van Soieries Elite in te huldigen. Voor de nog jonge energiecoöperatie Denderstroom is dit de achtste installatie, de eerste ook buiten Aalst, waar vorige week een zonnepanelenpark op een kerk werd 'ingewijd' door de bisschop van Gent én Vlaams energieminister Bart Tommelein. Denderstroom plaatste ook al zonnepanelen op een bioboerderij, een ontmoetingshuis, een kine- en dokterspraktijk, een particuliere woning, een textielfabriek en een sporthal. "Denderstroom is op anderhalf jaar uitgegroeid tot een begrip, zowel in de Denderstreek, in de wereld van de coöperaties en in de zonne-energiesector. Wij brengen namelijk in de praktijk waar de energieminister Tommelein sinds zijn aantreden toe oproept. Burgers doen aan zonnedelen: ze investeren in zonnepanelen op het dak van een ander. Zo is de zon echt wel van iedereen", besluit Alex Polfliet. Meer info www.denderstroom.be