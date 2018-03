Paaseitjes zoeken in Rijdtmeersen 23 maart 2018

In het recreatiedomein De Rijdtmeersen in Brakel vindt op zaterdag 31 maart, een dag voor Pasen, een paaseierenzoektocht plaats. Het gemeentebestuur van Brakel voorziet chocolademelk en de paashaas huppelt tussen de eitjes. Na de spannende zoektocht kunnen de deelnemende kinderen zich laten schminken. De paaseierenzoektocht verloopt in twee leeftijdscategorieën. De twee- en driejarigen starten om 10 uur. De vier- tot twaalfjarigen gaan een half uur later het veld in.





Inschrijven kan via kimberley.vanlierde@brakel.be, op het gsm-nummer 055/43 17 64 of via de gemeentelijke website www.brakel.be . (DCRB)