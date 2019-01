Organisatoren Kasseifeesten schenken opbrengst aan Het Groene Lilare en Natuurpunt Ronny De Coster

21 januari 2019

De organisatoren van de Kasseifeesten (Gezinsbond In de Rand) blikken op een geslaagde editie 2018. Als dank aan de Vrije Basisschool Het Groene Lilare in Zegelsem voor het gebruik van hun infrastructuur overhandigden de organisatoren van het dorpsfeest een cheque van 1.250 euro. “Met het geld zullen we kleine meubeltjes en sporttuigen kopen”, verduidelijkte directeur Marc Ghyselinck.

Natuurpunt Burreken kreeg 500 euro, omdat leden van die vereniging op de Kasseifeesten elk jaar een handje toesteken. De 21ste editie van de Kasseifeesten vindt plaats op 15 september.