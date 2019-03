Open Vld zet acteurs Marijn Devalck en Guillaume Devos op Oost-Vlaamse kandidatenlijst Ronny De Coster

11 maart 2019

21u22 0 Brakel Open Vld-lijsttrekkers Alexander De Croo (Kamer) en Carina Van Cauter (Vlaams Parlement) hebben hun Oost-Vlaamse kandidatenlijsten voor de verkiezingen klaar. Daarop staan twee Zuid-Oost-Vlaamse acteurs: Brakelaar Marijn Devalck en Ronsenaar Guillaume Devos zijn kandidaat voor het Vlaams Parlement.

Marijn Devalck is al actief in de Brakelse politiek: hij stelde zich in 2012 voor het eerst kandidaat en werd meteen schepen en OCMW-voorzitter. In de nieuwe Brakelse bestuursmeerderheid is Devalck schepen van Cultuur, Feestelijkheden, Sociale zaken en Vereenzaming.

“Ik sta op de Vlaamse lijst niet op wat je noemt een ‘verkiesbare plaats’ en ben dus ook niet op weg naar het parlement. Maar dit doe ik uit sympathie voor lijsttrekker Carina Van Cauter en het werk dat zij doet. Ik was vereerd toen ze me vroeg en heb zonder aarzelen ingestemd”, zegt Devalck, uiteraard vooral bekend van zijn rol als Balthasar Boma in ‘F.C. De Kampioenen’.

Filip Meirhaeghe

Net als de Brakelse acteur staan nog twee bekende Vlamingen uit de Vlaamse Ardennen op de liberale lijst: acteur Guillaume Devos (onder andere bekend als Pierrot uit ‘Familie’) en nationaal bondscoach mountainbike en ex-wereldkampioen Filip Meirhaeghe uit Maarkedal. Uittredend Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Aalst) staat op twee, gevolgd door Gents fractieleider Stephanie D’Hose en Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen en provincieraadslid. Stefaan De Winter van ‘Die Verdammte Spielerei’ staat op 5.

Herman De Croo

Minister van Staat Herman De Croo duwt de Vlaamse lijst, met in zijn kielzog uittredend Vlaams parlementslid Freya Saeys als eerste opvolger en kersvers burgemeester van Maldegem Bart Van Hulle als tweede opvolger. Ondernemers Frans Penne (Penne, Aalst), Marleen De Tant (Allgro, Sint-Lievens-Houtem), Frank De Palmenaer (ABO Group, Gent), Marnix Van de Gehuchte (Incozina, Sint-Martens-Latem) en Marian De Clercq (Sint-Martens-Latem) steunen de lijst. Van Cauter mikt met haar ploeg op zes zetels.

Kamerlijst

Op de lijst voor de Kamer staan onder Alexander De Croo Katja Gabriëls uit Berlare, Egbert Lachaert uit Merelbeke en Veli Yüksel uit Gent. Gents burgemeester Mathias De Clercq duwt de lijst. Burgemeester Robby De Caluwé (Moerbeke) en Tanja De Jonge (Ninove) zijn eerste en tweede opvolger. Ine Somers ten slotte duwt de lijst bij de opvolgers. Ook Caroline De Padt (Geraardsbergen), Eveline Hoste (ex-Miss Belgian Beauty, Destelbergen) en Mieke Bouve (Gent) krijgen een plaats op de lijst. De liberalen mikken in totaal op 5 zetels.