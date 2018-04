Onkruidverbrander zet oude stalling in brand 25 april 2018

Een team van de brandweerpost Brakel moest gisterennamiddag te hulp snellen naar de Driehoekstraat in Nederbrakel, waar een oud berghok in brand stond.





Het vuur was veroorzaakt door een onkruidverbrander op gas. De brandweermannen hadden het brandje snel onder controle. (DCRB)