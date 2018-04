Ongeluk drijft vrienden niet uit elkaar DIRK MASSE CRASHTE MET LANDBOUWVOERTUIG BESTE KAMERAAD, MAAR... THOMAS VANDEWALLE

19 april 2018

02u57 0 Brakel Stefaan Meremans uit Erwetegem heeft zich gistermorgen in de politierechtbank moeten verantwoorden nadat hij vorig jaar aan Dirk Masse zijn tractor uitleende, die door gebrekkige remmen zwaar crashte. "Gelukkig is hij aan de beterhand en zijn we nog altijd beste vrienden", aldus Meremans.

De feiten deden zich voor op 29 augustus vorig jaar op de Berendries in Brakel, waar slachtoffer Dirk Masse (60) woont. Hij had een vriend, die enkele huizen verder woont, beloofd om een karweitje op te knappen. "Er lag wat hout op een weide dat moest opgeruimd worden en met een kleine tractor was die weide net bereikbaar", doet Stefaan Meremans (61) uit Erwetegem het verhaal.





Kritieke toestand

"Dirk is mijn tractor komen halen, maar toen hij het zijstraatje boven aan de Berendries indraaide, liep het mis. Hij merkte dat de remmen van de tractor niet functioneerden. Hij probeerde nog te stoppen door een talud op te rijden, maar enkele tellen later lag hij onder het gevaarte." Dirk werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeerde lange tijd in levensgevaar. "Hij kroop door het oog van de naald. Intussen is hij aan de beterhand, al ligt hij momenteel terug in het UZ Gent na een zoveelste operatie."





Stefaan, die de tractor uitleende, moest zich gistermorgen in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden omdat de remmen van zijn landbouwvoertuig niet meer werkten. "Dit is een groot drama voor het slachtoffer, maar eveneens voor mijn cliënt", vertelde zijn advocaat. "Het slachtoffer is namelijk al 30 jaar zijn beste vriend. Mijn cliënt brengt zijn tractor normaal nooit op de openbare weg. Dirk deed dat uitzonderlijk wel en dat is slecht afgelopen. Hij stelt zich geen burgerlijke partij in deze zaak. Dirk en Stefaan zijn dan ook nog altijd beste vrienden. Dirk neemt mijn cliënt niets kwalijk."





De eigenaar van het landbouwvoertuig benadrukte dat de tractor volledig in orde was. "Het voertuig was gekeurd en beschikte over alle nodige documenten", aldus Stefaan.





"Het laatste wat ik wou, was dat mijn beste vriend zou verongelukken. Nu hij terug in het ziekenhuis ligt, ga ik dagelijks zijn dieren verzorgen. Dat is het minste wat ik kan doen." Na het ongeval werd een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Politierechter Pieter De Meyer stelde de zaak gisteren uit om de deskundige nog enkele bijkomende vragen te stellen. Zo wil hij weten of de reminstallatie na de keuring nog veranderd is en of het mogelijk is dat een dergelijk defect van de remmen plots kan optreden.