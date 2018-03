Olsa stunt tegen leider KRISTOPHE THIJS

12 maart 2018

02u32 0 Brakel Olsa Brakel heeft voor dé verrassing van de 24ste speeldag gezorgd. Geel-zwart, dat al vijf speeldagen niet meer kon winnen, legde met sprekend gemak een mak voetballende leider Sparta Petegem over de knie. In de slotfase stuurde ref Brinckman nog een protesterende bezoekende coach Van Acker achter de omheining. Zijn ploeg blijft wel op kop van het klassement.

De bezoekers zorgden aan de Parkweg voor de eerste dreiging. Na een doorstekbal schoot Denoulet overhoeks naast. De tegenprik van de thuisploeg was meteen raak. De Wulf verslikte zich in een terugspeelbal van Wullaert waardoor Hebbelinck met het leer aan de haal kon gaan en Vandenbossche te grazen nam. Meteen daarop besloot De Lange voorlangs. Rinus Vanborm kon daarop Basyn in de diepte sturen, maar Otte dook goed in de voeten. Na een windstilte van een dik kwartier kwam Petegem even opzetten. Rinus Vanborm kopte een hoekschop te zwak op Otte.





Meteen na de pauze ging Denoulet aan de haal.





Een attente Otte was sneller op de bal. Aan de overzijde besloot Van Den Bossche op aangeven van Davies te zwak op zijn bezoekende naamgenoot.





Even later was het wel raak voor de zoon van voormalig Belgisch kampioen wielrennen Alain Van Den Bossche, die met een heerlijke lobbal de verdiende 2-0 op het bord schoot. Olsa ging nu op zijn elan verder. Op een gemeten voorzet van Hebbelinck kopte De Lange maar net naast. Ook de aansluitingstreffer kwam er niet voor Petegem. Dit keer zag Anthony Vanborm zijn kopbal naast gaan.





Het optreden van scheidsrechter Brinckman begon de bezoekende coach Van Acker alsmaar meer op de zenuwen te werken. Met nog tien minuten te gaan werd Van Acker achter de omheining gestuurd. Even stak Petegem nog een tandje bij. Basyn kon zich doorzetten, maar De Coninck schoot van dichtbij over. De laatste kans was voor de thuisploeg en was meteen goed voor de 3-0. De ingevallen Pauwels leverde een gemeten voorzet af voor de instormende Haezebroeck die aan de tweede paal raak kon mikken.





Olsa Brakel: Otte, Knipping, Haezebroeck, De Lange (75' Kabanda), Makonga, Bogaert, Van Den Bossche (81' Pauwels), Delie, Lambrecht, Hebbelinck, Davies





Sparta Petegem: Vandenbossche, Verheuge (70' Vercauteren), Boone, De Wulf, Denoulet (87' De Rock), R. Vanborm (70' Gheeraert), Basyn, Wullaert, Weytens, De Coninck, A. Vanborm





Doelpunten: 10' Hebbelinck (1-0), 69' Van Den Bossche (2-0), 90' Haezebroeck (3-0)





Geel: A. Vanborm, Basyn, Van Den Bossche, Lambrecht.