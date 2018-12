OLSA-stichter Meester Gustaaf (95) overleden Ronny De Coster

23 december 2018

17u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel In het ziekenhuis van Oudenaarde is zaterdagavond Gustaaf Minnaert op 95-jarige leeftijd overleden. In Brakel is hij bekend als meester Gustaaf van de basisschool Sint-Augustinus en ook de stichter van voetbalclub OLSA Brakel,.

Meester Gustaaf is in Brakel een bijzonder bekende figuur. Nadat hij vlak na de Tweede Wereldoorlog een half jaar in de katholieke basisschool in Zegelsem had gestaan, ging hij aan de slag bij de Broeders van Liefde aan het Marktplein. Daar zou hij blijven tot zijn pensioen in 1980.

Meester Gustaaf heeft er in alle leerjaren gestaan, behalve in het vijfde. Hij is vijf jaar penningmeester geweest van de oud-leerlingenbond van de school en stond in Brakel ook mee aan de wieg van voetbalclub Olsa Brakel. Dat was in 1952 in opdracht van zijn overste op school. Die vond dat voetbalclub FC Brakel een concurrent kon gebruiken. Met meester Gustaaf verdwijnt nog de enige overlevende van de stichters van geel-zwart.

Vorige week zondag had hij op het veld van Olsa nog een aftrap gegeven. Hij werd daarna onwel en is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Daar is hij zaterdagavond overleden.

De uitvaartplechtigheid voor meester Gustaaf vindt plaats op zaterdag 29 december om 11 uur in de kerk van Nederbrakel.