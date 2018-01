OCMW zoekt maatschappelijk werker 26 januari 2018

Het OCMW van Brakel is op zoek naar een maatschappelijk werker voor de sociale dienst. Die kan vanaf 1 maart voltijds aan de slag voor een contract van bepaalde duur, dat naar onbepaalde duur kan omgezet worden. Geïnteresseerden moeten beschikken over een bachelor in het sociaal-agogisch werk, met de titel van maatschappelijk werker, of een daarmee gelijkgesteld diploma of een bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma. Een relevante stage of werkervaring in een OCMW is een pluspunt. Solliciteren voor de job gebeurt per brief (met CV en kopie van diploma) aan OCMW Brakel, t.a.v. secretaris Bianca De Staercke Marktplein 26, 9660 Brakel of mail naar: bianca.destaercke@ocmwbrakel.be. (DCRB)