Nu inschrijven voor paaseierenzoektocht in de Rijdtmeersen Ronny De Coster

09 april 2019

16u00 0 Brakel De gemeente Brakel organiseert op zaterdag 20 april een paaseierenworp in het recreatiegebied De Rijdtmeersen. Wie mee wil grabbelen, kan best nu al inschrijven.

De paaseierenzoektocht is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en verloopt verdeeld per leeftijdscategorie. Kinderen van 2 tot 4 jaar starten om 10 uur. De 4- tot 12-jarigen gaan een half uur later paaseieren zoeken.

De paashaas komt langs en kinderen kunnen zich laten schminken. Let wel: vooraf inschrijven is nodig. Het kan via de gemeentelijke website www.brakel.be