Nu al inschrijven voor theaterkamp in zomervakantie Ronny De Coster

27 februari 2019

15u07 0 Brakel Het gemeentebestuur en Jeugdhuis Alfa organiseren een professioneel begeleid zomers theaterkamp. Nu al inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.

Het theaterkamp voor kinderen van 10 tot 14 jaar vindt plaats van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus in de gemeentelijke polyvalente zaal bij de sporthal aan de Jagerstraat. Deelnemers worden begeleid door het ervaren jeugdtheater Larf!

Ze werken de hele week naar een toonmoment op vrijdagnamiddag.

Het kamp start om 10 uur en eindigt om 15 uur, maar ’s ochtends en ’s avonds is opvang mogelijk in de naburige gemeentelijke kinderopvang “Het Narrenschip”.

Kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee en krijgen tijdens de middagpauze een drankje.

Tijdig inschrijven is aangeraden, want de organisatie wil het aantal inschrijvingen bewust beperken.

Deelnemen kost 60 euro voor vijf dagen. Reserveren kan alleen via de gemeentelijke website www.brakel.be. Daar is ook meer praktische info over het kamp beschikbaar.