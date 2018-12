Nieuw bestuur kan niet starten door niet verkozen sp.a-kandidaat Hugo Van Huffel kan niet geloven dat maar 192 Brakelaars voor hem hebben gestemd en dient klacht in tegen verkiezingsuitslag Ronny De Coster

21 december 2018

20u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel Hugo Van Huffel (sp.a) heeft bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht ingediend tegen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De sp.a-kandidaat stond op de derde plaats, maar werd niet verkozen. Door zijn klacht kan de op 7 januari geplande installatie van de nieuwe gemeenteraad niet doorgaan.

192 voorkeurstemmen behaalde Hugo Van Huffel bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Brakel. Een zwakke score en alvast te weinig om een zitje te verzilveren in de gemeenteraad. Het zijn lijsttrekker Hedwin De Clercq (472 naamstemmen), nummer vier op de lijst Franky Bogaert (352 stemmen) en lijstduwer Johan Thomas (333) die voor de sp.a verkozen zijn.

Maar Van Huffel gelooft niet dat zo weinig Brakelaars voor hem hebben gestemd. Hij trekt de telling van de voorkeurstemmen binnen zijn partij in twijfel en eist daarom een hertelling.

Van Huffel verdenkt partijgenoten die bij de telling als getuigen in het telbureau aanwezig waren van manipulatie van de resultaten. De man beweert dat de getuigen andere kandidaten binnen de partij hebben bevoordeeld.

Fraude

Die beschuldiging komt eigenlijk neer op fraude. “Maar daar is niks van aan. Getuigen die in de telbureaus aanwezig zijn, tellen geen stemmen. Zij kijken erop toe dat alles juist verloopt. Maar zij kunnen helemaal niet ingrijpen op de uitslag. Ik heb dat aan Hugo uitgelegd en hem afgeraden om een klacht in te dienen, omdat dit gewoon nergens op slaat. Ook anderen binnen de partij hebben hem verteld dat er helemaal geen geknoei mogelijk is. Blijkbaar heeft hij naar onze raad niet geluisterd: vandaag heb ik vernomen, dat hij toch een klacht heeft ingediend. Het is een demarche waar onze partij hem zeker niet in steunt”, reageert Hedwin De Clercq verveeld.

Installatie gemeenteraad uitgesteld

“Dit kan sowieso geen invloed hebben op de zetelverdeling tussen de verschillende partijen”, zegt titelvoerend burgemeester Alexander De Croo (Open Vld). “De discussie speelt zich af tussen kandidaten binnen één partij. Ik betreur wat er nu gebeurt, want door deze klacht kan de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 7 januari alvast niet doorgaan. We moeten de uitnodigingen veertien dagen op voorhand versturen en dat kan niet. Door die klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, komt er op 3 januari een hertelling van de voorkeurstemmen van die ene partij. Pas daarna kunnen we met de voorbereiding van de installatie van de raad beginnen”, legt De Croo uit.