Nelle maakt er een viergeslacht van Ronny De Coster

04 maart 2019

De geboorte van Nelle De Mullier heeft de familie in Michelbeke dubbel gelukkig gemaakt, want nu voert overgrootmoeder Laura Borreman apetrots een heus vrouwelijk viergeslacht aan. Matine Linthout is de oma en Jolien Plaete de mama van de flinke baby.