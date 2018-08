N48 tussen Brakel en Ronse drie maanden dicht door werkzaamheden in Vloesberg Plaatselijk verkeer moet omrijden via Brakelbos en La Houppe Ronny De Coster

23 augustus 2018

De N48 tussen Brakel en Ronse gaat drie maanden dicht door werkzaamheden in Vloesberg.

Net over de grens met Opbrakel zijn in Vloesberg donderdag in opdracht van het Waals Gewest grote wegwerkzaamheden gestart. De weg van Ronse naar Brakel is daardoor afgesloten voor alle verkeer. En dat blijft zo drie maanden lang, wat de volledige duur van de werkzaamheden is.

Het zwaar verkeer tussen Brakel en Ronse moet een flinke omweg maken langs Geraardsbergen en Lessen.

Het lokaal verkeer richting Ronse kan vanuit Opbrakel een wegomlegging volgen via de Sint-Martensstraat, Lijnstraat, Cijnsland, Heinestraat, Lumen en La Houppe. In de omgekeerde richting volgt de het verkeer dezelfde straten, maar aan het einde de Sint-Liebertusdreef en Herenhof in plaats van de Sint-Martensstraat.

Door deze omleiding is er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Sint-Martensstraat en de Sint-Liebertusdreef in Opbrakel.