Motard onder invloed vervoert 6-jarig zoontje 22 maart 2018

S.B. (43) uit Brakel is veroordeeeld tot 6 maanden rijverbod nadat hij rondreed met zijn motor met achterop zijn amper 6-jarig zoontje. De man was daarbij onder invloed van drugs en had bovendien ook een pintje te veel gedronken. Zijn motor bleek dan weer niet ingeschreven, noch gekeurd. "Zo'n klein kind achterop laten zitten is onverantwoord", vond de procureur. De politierechter wees dan weer op het feit dat de man in het verleden al verschillende andere veroordelingen opliep. "Dit gaat eens fout aflopen als je zo verder doet." Hij legde de man naast zes maanden rijverbod, ook een geldboete van 2.640 euro op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)