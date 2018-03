Mobiliteit dorpskern verandert grondig VERKEER KEERT OM EN HERSCHIKKING WEKELIJKSE MARKT RONNY DE COSTER

16 maart 2018

03u06 0 Brakel Voetgangers krijgen vanaf volgende maand absolute voorrang in de vernieuwde dorpskern van Nederbrakel: het Marktplein en omgeving worden zone-20. In enkele straten keert de rijrichting om en verandert de parkeerregeling. Ook de wekelijkse markt zal er anders uitzien.

Ten laatste eind april moeten alle werkmachines uit het straatbeeld in het centrum van Nederbrakel weg zijn: de aannemer legt de laatste hand aan de dorpskernvernieuwing, die meer dan anderhalf jaar heeft geduurd. De gemeente geeft in de kern van het centrum van Nederbrakel de voetganger absolute voorrang: het Marktplein, de Serpentstraat (tot aan het kruispunt met de Brugstraat), de Brugstraat, de parking Tirse en het stukje Hoogstraat nabij de kerk krijgen het statuut van woonerf. "Daarin geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Voetgangers mogen in een woonerf de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen en zo nodig moeten ze voor voetgangers stoppen. Voetgangers mogen op hun beurt het verkeer niet nodeloos belemmeren", legt mobiliteitsschepen Johan Thomas (sp.a) de verkeersregeling in de zone-20 uit.





In dat gebied is het in principe niet toegelaten om te parkeren, behalve als er nadrukkelijk plaatsen zijn aangeduid. "Dat gaan we uiteraard ook doen: op het Marktplein komen op het wegdek plaatjes met de letter P om de parkeerplaatsen aan te duiden. In de omliggende straten zullen verkeersborden aangeven waar je mag parkeren. We laten geen parkeervakken schilderen, omdat dit minder mooi staat in het concept van het vernieuwde centrum", zegt Thomas. Ook de zone-30 verandert: die wordt groter. "Die breiden we uit in de Wielendaalstraat tot aan het Lindeplein en aansluitend ook deels van de Driehoekstraat tot aan de school. Er is ook een uitbreiding van aan het Marktplein in de richting van de Neerstraat", voorziet de schepen.





Andere rijrichting

In de Wielendaalstraat keert de rijrichting van het verkeer: binnenkort rij je in de richting van de Kasteelstraat. Wie van de Kasteelstraat richting Lindeplein wil, moet via de Hoogstraat over het Marktplein en de Serpentestraat. Het Marktplein verlaten kan ook via de Tirse. Maar via die parking op het Marktplein komen, zal niet mogelijk zijn. De Hoogstraat wordt de enige toegangsweg naar de Markt. In de Serpentestraat geldt éénrichtingsverkeer richting Theo Brakelstraat. Tenslotte komt er ook een herschikking van de wekelijkse markt. De kramen zullen voortaan niet alleen staan op het Marktplein, maar ook aan de andere kant van de kerk, dus in een stuk van de Hoog- en Neerstraat.