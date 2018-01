Met 1,82 promille achter stuur 02u59 0

De 55-jarige F.V. uit Brakel is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.040 euro en vijftien dagen rijverbod nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole. Zo had hij 1,82 promille alcohol in het bloed, wat neerkomt op een tiental pintjes.





De politie stelde bovendien vast dat zijn banden volledig waren versleten. "Het was niet slim van me om nog in de wagen te stappen", vertelde de man. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd." (TVR)