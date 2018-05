Marleen Gyselynck (58) neemt burgemeesterssjerp over 18 mei 2018

Marleen Gyselynck (58) heeft gisteren bij Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers de eed afgelegd als burgemeester van Brakel. De Opbrakelse politica is de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente.





Marleen Gyselinck leidt het Brakelse schepencollege tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.





Ze doet dat ter vervanging van haar partijgenoot Stefaan Devleeschouwer, die vorige maand een stap opzij heeft gezet.





Gyselinck zit al dertig jaar in de politiek. Ze nam in 1988 voor het eerst deel aan de verkiezingen en werd meteen verkozen. Twaalf jaar zetelde ze als gemeenteraadslid in de oppositie.





Toen haar partij in het jaar 2000 aan het bewind kwam, werd ze schepen van onder meer Sociale Zaken, Huisvesting en ook ambtenaar Burgerlijke Stand.





Partij depanneren

"Het is niet in de ideale omstandigheden dat ik de sjerp van burgemeester aanneem. Ik doe dit zeker niet om mij te profileren, maar om mijn partij te depanneren. Volgens het aantal voorkeurstemmen kom ik aan de beurt om het burgemeesterschap op te nemen, dus doe ik dat.





Het is kwestie van verantwoordelijkheid nemen", zegt Marleen Gyselinck. (DCRB)