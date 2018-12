Marcel van Snick was 48 jaar raadslid en 25 jaar schepen Gemeenteraad neemt afscheid van monument in de politieke geschiedenis van Brakel Ronny De Coster

30 december 2018

12u03 4 Brakel De Brakelse mandatarissen hebben hun laatste gemeenteraad achter de rug. Er werd afscheid genomen van zij die er in het volgende gemeentebestuur niet meer bij zijn. Onder hen politiek monument Marcel Van Snick (Open Vld), die bijna een halve eeuw raadslid en 25 jaar schepen is geweest.

“Op zijn dertigste ben ik totaal onvoorzien in de politiek terechtgekomen. Pas de dag vooraleer in 1970 de lijsten moesten neergelegd worden, werd ik voor het eerst aangesproken om me kandidaat te stellen”, herinnert Everbekenaar Marcel Van Snick.

Nog meer onverwacht dan zijn kandidatuur was, dat hij enkele weken later op de overwinningslijst het meeste voorkeurstemmen bekwam na de burgemeester.

“Dat had niemand verwacht. Door die misrekening liet men mij vallen en werd ik tot grote misnoegdheid van de kiezers geen schepen”, vertelt Van Snick.

Noodgedwongen koos hij bij de fusie van Everbeek met Brakel de zijde van Herman De Croo met wie hij een einde hielp maken aan een langdurig CVP-bewind. In 1976 behaalde Van Snick na de minister en de burgemeester in functie het hoogste aantal stemmen en decennia lang zou hij een stemmentrekker blijven.

Onderwijs en feestelijkheden

Tijdens zijn politieke loopbaan kreeg hij een tiental bevoegdheden toegewezen, maar hij profileerde zich toch vooral als schepen van onderwijs en feestelijkheden. Ook met zijn partner Pros met wie hij na de goedkeuring van het homohuwelijk in de echt werd verbonden, organiseerde hij grootse evenementen waaronder een tweelingenparade die een internationaal record was. Mik en Pros waren ook de eerste uitbaters van het café Liberty, het liberaal huis aan het Marktplein in Brakel.

Zilveren schepen

In de politiek overleefde Marcel Van Snick alle coalities en keerde hij telkens terug met de slogan “Geen vaarwel, Marcel”.

Het overkwam hem zelfs dat hij meebestuurde vanuit een schaduwkabinet en als schepen in de oppositie. Elf jaar geleden werd hij door het gemeentebestuur gehuldigd met zijn zilveren schepenjubileum.

Zijn laatste slogan in 2012 was “Hou je nog van mij?” Samen met zijn leermeester en goede vriend Herman De Croo is de Everbeekse liberaal nu recordhouder-anciënniteit in de Brakelse politiek.

“Weet je dat ik in al die tijd geen enkele gemeenteraadszitting heb gemist? Ik onderbrak er zelfs eens mijn vakantie voor. Ik ben er best wel trots op dat ik bij de uitoefening van mijn langdurig ambt nooit in opspraak kwam”, bedenkt Van Snick nog.

“Monument in politieke geschiedenis”

Voorzitter van de gemeenteraad Alexander De Croo noemde Marcel Van Snick bij zijn afscheid een monument in de politieke geschiedenis van Brakel.

“Ik had graag in 2020 mijn gouden raadslidjubileum willen meemaken, maar recente tegenslagen en een minder goede gezondheid hebben me doen beslissen om voortijdig af te haken. Ik blik met veel tevredenheid terug”, besluit Van Snick.