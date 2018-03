Man scheurt met 130 per uur langs Westerring 15 maart 2018

Een man uit Brakel die met 130 kilometer per uur geflitst werd op de Westerring in Oudenaarde, kreeg in de politierechtbank een geldboete van 480 euro opgelegd. "Normaal mag men er 90 per uur rijden, maar door werken was de snelheid er teruggeschroefd naar 70 kilometer per uur. In beide gevallen reed hij veel te snel", vertelde zijn advocaat. Aangezien hij niet aan zijn proefstuk toe was, moet de snelheidsduivel ook een maand zijn rijbewijs inleveren én krijgt hij zijn rijbewijs pas terug na het opnieuw slagen in het praktisch en theoretisch rijexamen en medische en psychologische proeven. (TVR)