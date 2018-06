Luc en René met de fiets naar bedevaartsoord Santiago De Compostella 28 juni 2018

Aan 't Hoekske, het clublokaal van hun wielertoeristenclub WTC Elst, zijn René Rasschaert (65) en Luc Van Den Borre (63) vertrokken voor een fietstocht naar de Spaanse bedevaartplaats Santiago De Compostella. De eerste 350 kilometer tot in Pont De Normandie reden twaalf leden van de club nog mee, maar de 1.800 volgende kilometers waren voor René en Luc alleen, weliswaar met Luc Van Lierde als begeleider met de auto.





"We doen dit omdat fietsen nu eenmaal onze grote hobby is, maar ook uit overtuiging", zei Luc Van Den Borre.





