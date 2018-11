Liefde voor muziek en voor elkaar: Frans (91) en Eliane (86) volgen ’t Klein Muziekske tot in Duitsland Lieke D'hondt en Ronny De Coster

30 november 2018

18u08 0 Brakel Het leven van Frans D’Haeyer (91) en zijn vrouw Eliane De Fraine (86) uit Brakel draait rond muziek. Zo vertrekken de oma en opa van ’t Klein Muziekske dit weekend naar Duitsland, een cadeau van de vereniging waar ze hun hart verloren hebben aan de muziek en aan elkaar.

De liefde voor muziek bracht Frans en Eliane 68 jaar geleden bij elkaar. Toen Eliane met haar zus naar een optreden ging van de muziekvereniging, viel haar oog op Frans. “Ik was 18 jaar oud en werd verliefd. Ik ging overal mee met de muziekvereniging en Frans was er altijd bij.” Ondertussen zijn Eliane en Frans 65 jaar getrouwd en zijn ze nog steeds verknocht aan muziek.

Muziekvereniging ’t Klein Muziekske uit Brakel is voor hen dan ook als familie. Frans speelde er jarenlang bugel, een instrument dat lijkt op een trompet, en hoorn. Eliane zat er in het bestuur. Nu ze met voorsprong de oudste leden zijn, doen ze niets liever dan op stap gaan met de muzikanten. “Als er iets te doen is, zijn we altijd van de partij. Er is altijd wel iemand die ons komt halen of terug naar huis brengt. Er wordt goed voor ons gezorgd”, vertelt Eliane. “Eigenlijk zijn we voor de leden van ’t Klein Muziekske een beetje oma en opa”, vult Frans aan.

Nachtelijke serenades en computerlessen

Het koppel heeft dan ook een hele geschiedenis met de muziekvereniging. Frans ging in 1945 bij ‘t Groot Muziek. “Daar heb ik leren spelen. Daarvoor kon dat niet door de bezetting. Er konden geen repetities georganiseerd worden in die tijd.” Later ging hij bij ’t Klein Muziekske waar hij bugel en hoorn speelde. Nachtelijke serenades en muzikale uitstapjes naar het buitenland behoren voor hem tot de hoogtepunten van zijn muzikale carrière. Eliane droeg in die periode ook haar steentje bij. Ze naaide de kostuums van de muzikanten en organiseerde de jaarlijkse bezoeken en optredens in Duitsland. “Toen ik zeventig was, heb ik zelfs nog computerlessen gevolgd zodat ik alles kon regelen en de programma’s kon opstellen.”

Een instrument spelen, doet ze dan weer niet. Al is er één uitzondering: “Eén keer per jaar sla ik op de grote trom”, lacht ze. “Maar een instrument leren was vroeger niet gemakkelijk als vrouw. Nu kan ik nog steeds geen noten lezen. Als ik meespeel, is het op het gehoor.”

Ondertussen heeft Eliane haar functie in het bestuur overgedragen aan de jongere leden van ’t Klein Muziekske en moest Frans noodgedwongen stoppen met spelen na een hartoperatie en twee klaplongen. Toch is het muzikale verhaal nog niet ten einde.

Wijnfeesten in Duitsland

Elk jaar trekken Frans en Eliane in september naar Duitsland om’t Klein Muziekske aan het werk te zien tijdens de Wijnfeesten in Dernau. Jarenlang speelde Frans zelf mee, nu volgt hij het gebeuren langs de zijlijn. “We mochten elk jaar in een stoet spelen en we hebben ons hart verloren aan Duitsland. Het is een belevenis, het hoogtepunt van ons jaar. Er is altijd veel sfeer, muziek en ook wijn natuurlijk. Wie de eerste keer meegaat is altijd dronken”, zegt Eliane. “En de tweede keer ook”, lacht Frans. Ondertussen is het aantal glazen wijn geminderd, maar de liefde voor muziek zit er nog steeds in bij het mooie paar. Dit weekend stapt het koppel opnieuw in de auto om samen met enkele leden van de muziekvereniging de kerstmarkt in Ahrweiler te bezoeken. Een mooie cadeau van ’t Klein Muziekske om de briljanten huwelijksverjaardag van Eliane en Frans te vieren en hen nog eens extra in de bloemetjes te zetten.