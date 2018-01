Lessen aquagym in Poseidon 02u41 0

In het gemeentelijk zwembad Poseidon in Brakel start op donderdag 11 januari een lessenreeks aquagym. Er zijn tien sessies, telkens van 20.45 tot 21.30 uur.





Deelnemen kost 40 euro. Inschrijven kan online via de gemeentelijke website www.brakel.be (doorklikken naar toerisme en vrije tijd, sport, sportkampen). Deelnemen aan één les kan ook. Dat kost 5 euro, te betalen aan de kassa van het zwembad. (DCRB)