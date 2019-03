Leerlingen van Het Groene Lilare spelen griezelig totaalspektakel in Michelbeke Ronny De Coster

21 maart 2019

12u29 0 Brakel Alle leerlingen van de basisschool “Het Groene Lilare” staan vrijdag op de planken voor een indrukwekkend totaalspektakel “Huize Griezelare”.

“Dit is het verhaal van een klas, die op bosklas is vertrokken naar Durbuy. De nachtelijke dropping had het hoogtepunt moeten worden van hun uitstap, maar het loop het helemaal anders af: ze raken verdwaald en besluiten het dichtstbijzijnde huis naar binnen te gaan. Dat hadden ze beter niet gedaan, want dat pand zit vol rare snuiters, monsters en gedrochten”, vertelt juf Sabine De Bruyckere.

De kinderen voeren het totaalspektakel twee keer op, maar alleen voor de middagvoorstelling van vrijdag (13.30 uur) zijn er nog kaarten te koop. Ze kosten 3 euro en zijn te bestellen in de school.