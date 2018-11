Leerlingen van GO! Atheneum Brakel organiseerden sinterklaasactie ten voordele van VZW Armoede Vlaanderen Ronny De Coster

13 november 2018

Leerlingen van de richting Humane Wetenschappen van het GO! Atheneum Brakel hebben deze week een speelgoedinzamelactie georganiseerd naar aanleiding van het nakende feest van sinterklaas.

“Het speelgoed dat ingezameld werd, wordt geschonken aan VZW Armoede Vlaanderen. Zeker in de sinterklaasperiode is het duidelijk dat ieder kind een pakje verdient”, licht leerkracht Jan Van Waeyenberge de actie toe. “De Brakelaars hebben duidelijk hun hart laten spreken: het volledige podium van de turnzaal werd gevuld met schenkingen aan het goede doel. We zijn trots op de leerlingen die dit hebben georganiseerd en blij met het resultaat”, aldus Van Waeyenberge.