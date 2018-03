Leerkrachten GO! Atheneum verbroederen met Surinaamse collega's 09 maart 2018

Leerkrachten van het GO! Atheneum Brakel trokken naar Suriname om hun partnerschool, HJ De Vriesschool in Saramacca, te bezoeken. Met deze Surinaamse school heeft GO! Atheneum Brakel sinds vorig schooljaar een Scholenband opgebouwd. De bedoeling is om de raakvlakken en diversiteit tussen beide scholen en hun culturen te ontdekken. "We blikken met een schitterend gevoel terug op een unieke ervaring bij enorm gastvrije collega's", blikken de betrokken leraren van het GO! Atheneum Brakel terug.











(DCRB)