Leen Dendievel (Kaat uit Thuis) als schrijfster te gast in gemeentelijke bibliotheek in Brakel Ronny De Coster

28 februari 2019

11u23 0 Brakel In de gemeentelijke bibliotheek in Brakel is op 14 maart Leen Dendievel te gast. Dendievel is bij het grote publiek vooral bekend als Kaat Bomans uit Thuis. Maar de actrice is ook schrijfster en haar boeken bereiken heel wat mensen.

Vorig jaar verscheen ‘Asem’, een boek over angst en paniekaanvallen. Leen Dendievel getuigt zelf en laat daarnaast bekende Vlamingen aan het woord. Ook recente neurologische inzichten komen aan bod.

Dat heel wat mensen met deze problematiek te maken hebben en troost en hoop vinden in deze uitgave, kan blijken uit de verkoopcijfers en de LangZullenWeLezen-trofee.

Op donderdag 14 maart om 20 uur is Leen Dendievel te gast in de bibliotheek in het kader van de lezingenreeks ‘Bevlogen Pennen in de Vlaamse Ardennen’.

De toegang is gratis, maar vooraf reserveren is wel gewenst. Dan kan via bibliotheek@brakel.be of 055/42.12.45.