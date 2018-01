Krijgt Brakel nieuw zwembad? GEMEENTE ONDERZOEKT HAALBAARHEID NIEUWBOUW RONNY DE COSTER

25 januari 2018

02u52 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel laat de haalbaarheid onderzoeken van de bouw van een nieuw zwembad. Dat zou achter sporthal De Rijdt komen. "Een nieuwbouw is op termijn allicht interessanter dan het oplappen van het huidige zwembad", gelooft sportschepen Hedwin De Clercq (sp.a). Hij stapt volgende week met het voorstel naar de gemeenteraad.

De zorgwekkende toestand van het 37 jaar oude zwembad werd enkele maanden geleden al duidelijk. Er zitten barsten in de gevelwanden, lekkend water door het dak heeft het plafond doorweekt en veroorzaakt bruine vlekken op de wanden. Corrosie tast metalen raamkozijnen aan en schimmel vreet ook aan de deuren in de paskamertjes. Hier en daar was oplapwerk met een siliconenspuit nodig om vloertegels op hun plaats te houden. Elders liggen ze gewoon los. En de grootste schade is voor de zwemmers niet eens te zien: de onderkant van de badkuip is zo fel door betonrot aangetast, dat de stukken beton eraf vallen en de ijzerbewapening al bloot ligt.





Koude douche

Het gemeentebestuur hoopte aan anderhalf miljoen euro voldoende te hebben om de accommodatie te renoveren, maar een recente inspectie door de brandweer kwam als een koude douche: ook het dak blijkt er veel erger aan toe te zijn dan gedacht.





"We komen al snel aan drie miljoen euro om ons zwembad in orde te stellen. Dat is al heel veel geld voor een oplapoperatie, die we over tien jaar misschien nog eens moeten herhalen. Is die investering verantwoord? We denken van niet. Daarom stellen we nu een ontwerpbureau aan om te laten onderzoeken of het bouwen van een nieuw zwembad misschien wel een beter alternatief is. Persoonlijk vind ik van wel", zegt De Clercq.





6 miljoen

Hij schat dat de bouw van een nieuw zwembad 6 miljoen euro zal kosten. "Dat is wel dubbel zoveel als een herstelling, maar dan hebben we wel een accommodatie die helemaal aan de normen voldoet en waarmee we weer voor een paar decennia goed zitten", bedenkt de schepen.





"Een nieuwbouw zou ons ook toelaten om te besparen op de werkingskosten, vooral als we het nieuwe zwembad aanbouwen bij de sporthal. Aan de achterkant is daar plaats voor. We kunnen een gemeenschappelijke cafetaria inrichten tussen de sporthal en het zwembad. De bestaande cafetaria, die onder meer qua verwarming en ligging niet optimaal is, kunnen we ombouwen tot zaaltjes voor vechtsporten. En bouwen we een nieuw zwembad, dan kan de plaats van het huidige perfect dienen om tot bouwgrond verkaveld te worden", aldus De Clercq.





Hij stapt maandag naar de gemeenteraad met het voorstel om een onderzoeksbureau aan te stellen, dat de bouw van een nieuw zwembad moet onderzoeken.